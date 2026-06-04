Scaloni acomoda "las piezas" para el primer amistoso

Lionel Scaloni comenzó este jueves en Estados Unidos a darle forma al equipo de la Selección argentina que enfrentará el sábado a Honduras, desde las 21, en el estadio Kyle Field de Texas, en el primero de los amistosos preparatorios antes del debut mundialista ante Argelia.

Después de una práctica abierta que sirvió para observar el estado físico del plantel, el cuerpo técnico volverá a evaluar alternativas, principalmente en el lateral derecho, donde las molestias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel obligan a buscar una solución provisoria.

En ese sector, Agustín Giay apareció con ventaja sobre Nicolás Capaldo y recibió una pechera para ocupar el costado derecho de la defensa, aunque la decisión final quedará sujeta a las próximas horas y a la evolución de los futbolistas que llegan entre algodones.

El posible once que probó Scaloni tuvo a Gerónimo Rulli en el arco; Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la última línea; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada en la mitad de la cancha; y Lautaro Martínez junto a José Manuel López en ataque.

Además, el entrenador sigue de cerca la recuperación de varios nombres importantes. Lionel Messi, Leandro Paredes, Nico Paz, Molina y Montiel trabajaron de manera diferenciada, mientras que Julián Álvarez no hizo tareas de campo pese a haber recibido el alta por una molestia en el tobillo izquierdo.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez se entrenó junto a los arqueros, aunque con la mano derecha vendada por la fractura en el dedo anular. El arquero campeón del mundo continúa con trabajos específicos y apunta a llegar en condiciones al estreno mundialista del 16 de junio.

La última prueba antes del encuentro será clave para saber si Scaloni ratifica la formación ensayada o si decide realizar nuevos ajustes antes del amistoso frente al seleccionado centroamericano.