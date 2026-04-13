Cacace, Villegas, Sergnese y una ley mordaza de puertas adentro

Sergnese y Villegas sentados en la misma mesa de Todos Unidos, unos días antes de los posteos.

Artífice de una vida política que siempre encontró un lugar adonde acomodarse, Alejandro Cacace suele comentar algunas verdades. El joven dirigente radical que ahora desregula el Estado al lado del ministro Federico Sturzenegger puso en duda hace unos días la alianza que mantiene con Claudio Poggi al cuestionar la apurada reforma constitucional que impulsa el primer mandatario provincial.

Pero en medio de una serie de declaraciones alejadas de lo rimbombante y con la cautela temerosa que lo caracteriza, el funcionario nacional dejó entrever una situación que tuvo su correlato en la semana. Dijo el ex diputado provincial que muchos funcionarios del gobierno no están de acuerdo en un 100 por ciento con las políticas poggistas y fue un poco más allá al señalar que los dirigentes “tienen miedo de decirlo ante el temor de perder sus puestos”.

La ratificación de lo que parecía una simple exposición de Cacace sin fundamento real se la dio el propio Gobierno el viernes a la noche, cuando eyectó de la administración pública a Jorge Villegas, un activo dirigente deportivo que cumplía funciones de jefe en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de La Punta.

El pecado que cometió el dirigente –miembro de una familia de deportista de elite en la provincia- fue comentar una publicación que había hecho Delfor Sergnese hijo, el mismo viernes por la mañana, también sobre la intentona reeleccionalista de Poggi. “Podemos dialogar una reforma constitucional si es para mejorar San Luis entre todos los partidos que formamos la coalición de gobierno”, había posteado el dirigente deportivo.

Además Villegas consideró que “limitar mandatos a dos periodos es un avance, pero debe aplicarse con coherencia”, como si la relación entre lo dicho y lo hecho en la administración poggista fuera moneda corriente.

Pero fue el último párrafo del mensaje lo que irritió al gobernador a tal punto que lo terminó por echar. “Para construir el futuro –sostuvo Villegas- no hace falta desvalorizar el pasado: el crecimiento de la provincia es también parte de nuestra historia”.

En rigor, el exdeportista no hizo más que coincidir en la totalidad con el espíritu del mensaje de Sergnese, pero la diferencia entre ambos dirigentes es que Poggi no puede echar a Delfor, porque ya lo hizo en febrero de este año, cuando el abogado era ministro de Ciencia e Innovación.

Una de las características que marcó la gestión de Villegas frente al CARD fue su excesiva exposición en redes sociales, un aspecto que molestó a la cumbre del Gobierno, que mantiene la política de que no debería haber funcionarios que se muestren más activos que el propio gobernador. Justamente, en las redes, Jorge se había dejado ver últimamente con Adolfo Rodríguez Saá y la cúpula de “Todos unidos”, su espacio político.

No es alocado pensar que el apartamiento de Villegas –que además tiene varios familiares en puestos de mando en diversos espacios deportivos del Gobierno, como el Trinquete Modelo, ámbito natural del apellido- sea un tiro por elevación a la dirigencia del partido, que supo ser aliado pero ahora ve con suma desconfianza los movimientos del Ejecutivo.

De ser así, Poggi habrá resquebrajado en solo una semana gran parte de su entramado electoral por el capricho de reformar la Constitución, vulnerarla al mismo tiempo, e impedir que otros dirigentes impulsen su derecho –hasta ahora constitucional- de ser elegidos para comandar la provincia.