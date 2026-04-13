Thiago ya tiene mamá y papá: "El obvio que sí", que emocionó a todos

“Obvio que sí”, fue la contundente y conmovedora respuesta de Thiago ante la consulta de la magistrada que firmó la sentencia que ahora les permite a José Hernández y Gabriela Castro ser los papás del chico de 15 años.

El conmovedor acto se hizo viral en todo el país el acto, después que la jueza de Familia N° 1 Natalia Giunta concluyera con las formalidades que se deben cumplir tras el llamado judicial que se hizo para encontrar una familia para Thiago.

El vínculo quedó sellado con la firma de la sentencia que convirtió a José y Gabriela plenamente mamá y papá del menor, que legalmente es parte de esta familia.

Cuando se hizo la convocatoria pública del Registro Público de Adoptantes (RUA), José y Gabriela se presentaron y mostraron el interés de ser los papás de corazón del adolescente. Tras una serie de entrevistas y asesoramientos con los profesionales judiciales, el primer paso fue el otorgamiento de la guardia provisoria. Y, ahora, con construcción del vínculo de afecto y contención, se concluyó con el proceso de adopción.

“Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses que lo escogimos”, destacaron los papás adoptivos. “No podremos borrar tu pasado, pero el presente está lleno de nuevos recuerdos y lo que viene será hermoso. Para siempre juntos”, manifestaron con mucha emoción.

El video del emocionante momento fue publicado por los papás de Thiago y tuvo una gran repercusión tanto en San Luis como en el orden nacional.