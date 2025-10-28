Mientras en las instalaciones del Estadio Arena de La Pedrera este martes se habilitaba la denominada Expo Seguridad organizada por el gobierno provincial con la presencia del actor Gastón Paul, en el otro extremo de Villa Mercedes, en el corazón del tradicional barrio Estación, un conocido comerciante se lamentaba por la docena de robos que ha tenido como blanco su librería.

“Ya no sé qué hacer, ya estoy cansado de los robos”, expresó con indignación Juan Carlos Principi, dueño de la Librería del Estudiante que tiene su negocio a poca distancia de la Comisaría Novena, en la concurrida Avenida Mitre pasando Arenales.

“Otra vez el mismo modus operandi: me rompen la vidriera, hacen un boquete y se llevan poca cosa… pero el daño más grande es el vidrio y el miedo que te queda”, detalló el comerciante en alusión al nuevo hecho delictivo que lo damnificó el pasado fin de semana.

Recordó que los últimos robos ocurrieron el domingo del partido de la Selección y nuevamente esta semana.

En medio de la impotencia que siente, confió que ya hasta le da miedo llegar a abrir el local solo: “Por todo lo que viene sucediendo ya no me animo a venir un domingo. Tengo miedo por mis empleados y por mi familia”, declaró ante la consulta de medios villamercedinos.

“Ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde agarrar. Esto ya me da miedo. A veces pienso en cerrar e irme de la ciudad.”