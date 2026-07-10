Villa de Merlo: aseguran que la flota municipal opera a la mitad

La recolección de residuos en Villa de Merlo atraviesa semanas críticas, provocando una creciente indignación en la comunidad debido a serias irregularidades que arrastra desde hace meses. Distintos barrios reportan que las frecuencias habituales se interrumpieron de forma drástica últimamente.



El escenario actual expone bolsas acumuladas durante jornadas enteras en veredas y calles, propiciando malos olores y que los perros rompan los envoltorios. Vecinos advierten sobre el grave riesgo ambiental y de salud que esto representa para la localidad.



De acuerdo a datos extraoficiales, difundidos por El Corredor Noticias, la raíz del conflicto radica en el estado de la flota: dos de las cuatro unidades recolectoras municipales llevan unos dos meses y medio fuera de servicio por averías, reduciendo el trabajo operativo al 50%.



Pese a que las demoras coinciden temporalmente con los desperfectos mecánicos, el Municipio ha optado por el silencio absoluto, sin brindar reportes técnicos ni planes de contingencia para este servicio esencial.



El Corredor Noticias/Redacción.