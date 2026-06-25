Una superchica, las bromas de Jackass y un animé calientan las pantallas

La última semana de junio y el primer fin de semana del invierno suma un gran título a las carteleras de los cines de la provincia. “Supergirl” promete ser un gran éxito en la temporada alta y una opción más para una cartelera muy nutrida que tendrá en las próximas semanas más movimientos.

Porque a los anuncios de las nuevas de Los minions y Spiderman llega este jueves 25 de noviembre ahora la nueva película de DC Studios protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El.

Un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca a Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un viaje interestelar de venganza y justicia.

A las aventuras de la heroína se sumará a partir de este jueves otra novedad a los cines con la que promete ser la última entrega de “Jackass”, el clásico de humor absurdo y asqueroso creado por Johnny Knoxville y su pandilla.

El subtítulo de la nueva entrega es el prometedor “La última y nos vamos” y tiene las acrobacias y los disparates actuales y pasados para recordar que el grupo lleva 25 años de risas para sus seguidores.

Para cerrar las novedades semanales, un animé completa la grilla. Es “Bleach: la guerra sangrienta de los mil años”, una historia en donde la destrucción se cierne sobre una batalla sin fín entre los Shinigami y los Quincy, las viejas tropas enemigas que agregan una lucha más.