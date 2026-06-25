Un jueves de canciones, una agenda al calor del último fin de semana de junio

JUEVES 25

Mundial de canciones

Acostumbrado a tocar covers de todo el mundo, esta vez Barba Roja se pone a tono con el restaurante donde tocará, Casa Mollo, para ofrecer un menú a la carta. Aa partir de las 22:30 con entrada gratis.

Sentido y canción

Una nueva función del ciclo “Canción con sentido” se ofrecerá a partir de las 20:30 en el auditorio Mauricio López. Se presentarán El ensamble de cantoras, Fernanda Rivero y Marianela Arce, con entrada libre.

Más ensambles

Una conjunción de artistas talentosos de la provincia se celebrará en la nueva edición de “Culturarte”, el ciclo que se realiza en la sala Berta Vidal de Battini. El debut del Ensamble de jazz de la ULP, Aluminé Olguín, Brenda Quiroga y La tecla animan la velada a partir de las 19 :30, con entrada gratuita.





Mundial de baile

Los jueves siguen siendo de Los playeros por más Mundial que haya en el universo. En Malú la histórica banda puntana repite su ritual a partir de las 2 de la mañana.







VIERNES 26

El mar en el Puente Blanoc

Los covers más furiosos del rock nacional los hace “Viejo lobo”, una agrupación de históricos músicos puntanos que tendrá una nueva función en La ferroviaria, la vinería cercana al Puente Blanco, en un show que comenzará a las 22:30.





Folclore en la esquina

La esquina de folclore es el lugar elegido por “Modesto bar”, en San Martín y Sarmiento, de Villa Mercedes, para ofrecer shows de primer nivel como el que dará a partir de las 22 “El Chango” Ayala. La entrada cuesta 7 mil pesos.

Dúo y mirada

Música afro latina, tango negro y ritmos peruanos es la propuesta del dúo de Cavia y Groüne, que se presentará en Los Paraísos 971, de Potrero de los Funes, con entrada a la gorra.





Un día peronista

La historia tiene su versión teatral de un día muy particular. “Un día de junio de 1955” es una obra de Roberto Cossa que el grupo TIM representa una vez más en su sala de San Martín 466, en Villa Mercedes, con entrada a la gorra.





Otro viernes cantable

Acostumbrado a los bares, acostumbrado a la noche. Eduardo “Tano” Palmero lleva canciones de otros a All right, el bar de la avenida Illía que lo recibe nuevamente a partir de las 22:30.

Café, concert y tango

Al habitual show que La Pocha y Francis Legant hacen en formato café concert se suma María José Perez Rossi, una conjunción de la que solo pueden salir cosas buenas. A partir de las 22:30, con entrada gratis.









SÁBADO 27



Aprovechar el día

Desde Río Negro a completar una nueva función del Ciclo “Nómade”, el dúo “Tengo una idea” presenta “Carpe diem”, una obra en donde nada es lo que parece. Será en el domo de “Les artes”, en calle San Martín sin número, de Barranca Colorada ,a las 17.

Vamos Argentina

Tras el partido que Argentina jugará con Jordania “Cuatro monos” intentará que la fiesta sea completa con un show a puro cover de rock nacional en All right.

Películas y reinas

Dos nuevas funciones de Candlelight, el maravilloso espectáculo que ofrece una orquesta de música y velas, se sucederán en el Cine Teatro San Luis. A las 19 el grupo brindará un repertorio con lo mejor de Hans Zimmer y a las 21:30 repetirá el homenaje a Queen.







DOMINGO 28

Abrigo interior

Maia Lopardo escribió y actúa “Tanga”, una obra de teatro a puro humor y música que se presentará a partir de las 20 en Escenativa teatro, de Merlo. Las anticipadas cuestan 15 mil pesos.





De todos los tiempo

“Coldplay” a las 18 y Vivaldi a las 20:30 son los homenajeados en la función de Candlelight que se realizará en el Cine Teatro San Luis. Para los shows se deben pagar entradas por separado.

No hay límites

“Ashaky” es una academia de danza que presenta su show “Bailamos sin fronteras”, la gala de invierno de su año. Comenzará a las 18:30 con entradas ya disponibles.

Baile de fin de mecer

Un súper domingo tendrá el Salón Vial con tres grupos que invitan a mover el cuerpo sin papar. Renzo Albelo, Los hermanitos Albelo y Kábala hacen que la semana comience de manera inmejorable. A partir de las 22 en el espacio de la ruta nacional 147.