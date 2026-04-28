Crisis en el sector de la fundición: caída en la rentabilidad y pérdida de empleo

La caída de los indicadores económicos ha tenido un correlato directo en la nómina salarial del sector. Foto: NA.

La industria de la fundición en Argentina atraviesa un presente complejo, caracterizado por una marcada reducción en sus niveles de actividad, empleo y rentabilidad. De acuerdo con el Informe de la Actividad Mensual elaborado por la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA), el sector enfrenta una crisis de sostenibilidad financiera que se profundizó en el cierre del primer trimestre del año.



El documento revela que el 53,3% de las firmas no logró cubrir sus costos operativos en marzo, un indicador crítico que pone de manifiesto la fragilidad del entramado productivo actual.



En términos de volumen de producción y demanda, el relevamiento indica que la industria alcanzó un nivel del 46,5%. Si bien esta cifra representa un incremento técnico del 9,7% respecto al mes anterior, la comparación con el mismo periodo del año pasado muestra una contracción interanual del 4,9%.



Esta tendencia negativa impacta directamente en los márgenes de ganancia, ya que el 77% de las compañías encuestadas por la cámara manifestó seguir enfrentando una reducción sistemática en su rentabilidad.



El impacto en el mercado laboral y el mapa productivo



La caída de los indicadores económicos ha tenido un correlato directo en la nómina salarial del sector. Durante marzo, más del 53% de las empresas se vieron obligadas a reducir sus puestos de trabajo, mientras que apenas un 3,3% de las plantillas registró algún tipo de incremento.



Esta situación afecta mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas de gestión familiar, las cuales constituyen el grueso de la actividad en los principales polos industriales del país, ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.



La industria de la fundición es un eslabón clave para otras áreas estratégicas de la economía nacional. Actualmente, su demanda se distribuye principalmente entre los sectores automotriz y de utilitarios, que representan el 32,4%, seguidos de cerca por el rubro de Petróleo y Gas con un 32% y la maquinaria agrícola con un 29,6%.



En menor medida, la actividad también depende de los pedidos vinculados a redes de agua, minería y el sistema ferroviario, sectores que hoy muestran una dinámica dispar.



Expectativas y mercados externos



A pesar de la coyuntura adversa en el mercado interno, el informe de CIFRA detectó señales moderadas de recuperación en el frente externo. Las exportaciones mostraron signos de movimiento con una demanda internacional que se situó en el 29%, mejorando los registros previos.



De cara al futuro inmediato, las expectativas de exportación alcanzaron el 34%, lo que refleja un optimismo cauteloso por parte de los industriales respecto al desempeño de sus productos en mercados extranjeros.



Finalmente, el documento destaca un cambio en el clima de negocios hacia la segunda mitad del año. Las proyecciones de pedidos futuros subieron al 45,8%, marcando el valor más alto registrado en el último semestre.



Para los especialistas de la cámara, este dato sugiere que el sector podría estar alcanzando un piso en su caída, lo que permitiría proyectar el inicio de un ciclo de recuperación más sostenido para los próximos meses, siempre que las condiciones macroeconómicas acompañen la operatividad de las plantas.



Agencia Noticias Argentinas/Redacción.

