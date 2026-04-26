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Ámbito nacional

Luis Caputo aceptó la renuncia de Carlos Frugoni

Esta situación sucede en medio de una investigación periodística donde quedó confirmado que el funcionario omitió declarar siete departamentos en Miami.

Por redacción
| Hace 2 horas
Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que el funcionario omitió declarar siete departamentos en Miami.

 

 

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos, se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). 

 


El motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

 


El ex funcionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser Secretario de Infraestructura, se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta hoy en el Ministerio comandado por Caputo.

 


Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.
 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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