“Fue un triple femicidio”: colectivos feministas llaman a marchar en San Luis

“Sí, la verdad es que nos concierne mucho porque empezó con una desaparición, después que fueran tres y todo el proceso, ¿no?”, expresó la abogada Fernanda Pereyra Jamenson en diálogo con FM Lafinur. Su voz se suma al coro de denuncias que señalan no solo la brutalidad del hecho, sino también la manera en que fue expuesto: “Para mí es tremendo que haya sido filmado, subido a redes en directo, cuestiones que la verdad hablan de una sociedad y de una cultura patriarcal en su entorno, de una sociedad enferma”.

La indignación no se queda solo en el crimen, sino también en cómo fue tratado por algunos medios. “Algo muy doloroso también es cómo, en su gran mayoría, han trabajado desde un lugar sin perspectiva de género. La mirada puesta hacia la víctima, ¿no? Es muy normal escuchar: ‘estaban en un círculo de consumos problemáticos’ o ‘eran viudas negras’. O sea, todas las miradas puestas en la víctima y no en quienes realmente cometieron semejante atrocidad”, agregó. Además recalcó que actualmente "no hay programas nacionales ni provinciales de acompañamiento a las mujeres". Y recordó que "los consumos problemáticos están cada vez más presentes en los barrios de San Luis, como el República".

Desde las redes sociales, la colectiva Aguafiestas lanzó una convocatoria con un mensaje directo: “Hay que organizar la rabia, salir a las calles y cambiarlo todo. Por Morena, por Lara, por Brenda y por todas/es las asesinadas en manos de la opresión machista patriarcal, el sábado 27/09 marchamos en todo el país”.

En San Luis, la marcha tendrá diferentes puntos de encuentro: a las 17 en el Correo Argentino de la capital, a las 17:30 en la Plaza del Mercado de Villa Mercedes y en el mismo horario en la Plaza del Casino de Merlo.

El tono de la movilización también quedó plasmado en un mensaje que circuló en redes con letras blancas sobre fondo violeta: “Pero sabemos bien que no es así. Sabemos muy bien que fue un TRIPLE FEMICIDIO y que este sistema patriarcal-capitalista nos mata lisa y llanamente”.

La jornada promete ser una expresión masiva de bronca y de reclamo social, en memoria de las víctimas y contra un sistema que, según denuncian las organizaciones, reproduce la violencia de género de manera estructural.