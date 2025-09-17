  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Miércoles 17 de Septiembre de 2025

EN VIVO

El ex Gran Hermano

La salud de Thiago: preocupan los "nuevos registros febriles"

Su ex pareja, Daniela Celis, ante el alarmante cuadro pidió una cadena de oración y contó que evalúan una nueva cirugía.

Por redacción
| Hace 3 horas

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Moreno, donde podría volver a ser intervenido quirúrgicamente, según reveló Daniela Celis, madre de las dos hijas de Medina.

 

Tras un fuerte accidente vial, el joven de 22 años lleva cinco días ingresado en el nosocomio y su ex pareja es una de las personas encargada de compartir las novedades sobre su salud: “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes, el estado de Thiago”.

 

“Como ya es de público conocimiento, en las últimas 24hs presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados. Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, reveló Celis en su Instagram.

 

“Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Bs As, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para thiago agustín medina”concluyó la influencer.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo