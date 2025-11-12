Gianinna Maradona declaró en el jury a Makintach y reveló que habló con la jueza

Gianinna Maradona, una de las hijas del célebre futbolista, declaró este miércoles en el jury contra la jueza Julieta Makintach y reveló que mantuvo comunicación con la magistrada, quien “le juró por sus hijos que no existía documental”. El jueves se conocerán los alegatos.

La audiencia tuvo lugar en el Edificio Anexo del Senado bonaerense, en La Plata, donde Gianinna asistió junto a su abogado, Fernando Burlando, luego de la suspensión dispuesta el martes.

“Cuando vi las imágenes no paré de llorar”, expresó la joven al recordar los videos del proyecto audiovisual que se conocieron a fines de mayo durante el debate. “Fue todo horrible para mí”, añadió.

Nicolás Urrutia, uno de los defensores de Makintach, calificó la exposición como “breve y de tinte emocional sobre sus percepciones respecto a lo sucedido”.

Durante la jornada también declararon Jorge Arnal y Jorge D’Emilio, productores del documental asociado a la empresa La Doble. Arnal señaló que se trataba de “un proyecto como tantos otros que pueden avanzar o descartarse” y aclaró que “las grabaciones se llevaron a cabo antes del juicio, tres horas el primer día y nunca más”.

“Nunca tuve diálogo con la jueza, no tengo su teléfono y nunca le ofrecí nada”, sostuvo el productor.

Por su parte, D’Emilio aseguró que “era imposible que un documental escrito desde Uruguay y basado en información pública pudiera hacer caer un juicio”.

Este jueves a las 9:00 está prevista la declaración de un exalumno de Makintach, identificado como Jorge Barrera, y a las 10:00 comenzarán los alegatos que cerrarán esta etapa del proceso.