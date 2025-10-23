Tulum abre sus puertas con El Caserío Club: la noche que revoluciona San Luis
San Luis suma una nueva propuesta para la noche: el sábado 1 de noviembre abre sus puertas Tulum, en Héroes de Malvinas 872, con la llegada de El Caserío Club, la fiesta furor de Buenos Aires que desembarca por primera vez en la provincia.
La noche puntana se renueva con una propuesta diferente. Tulum será el nuevo punto de encuentro para quienes buscan música, luces y una experiencia de alto nivel, con ambientación especial, barras exclusivas y una puesta visual inspirada en las grandes fiestas del país.
Para su apertura, El Caserío Club promete una jornada explosiva con los DJ Joaquín Arce, Facuu DJ y DJ Feed, junto al residente Franco Mendoza, en una noche que combinará reggaetón, electrónica y mucho Halloween.
El evento ofrecerá sectores General, VIP y Ultra VIP, con combos que incluyen bebidas premium, ingresos rápidos y espacios frente al escenario. Los precios van desde $120.000 a $200.000, según el paquete elegido.
La producción cuenta con el apoyo de Speed y Líder, que sumarán el “Sector del Terror”, una experiencia inmersiva con luces, humo y sorpresas temáticas.
La cita es este sábado 1 de noviembre en Tulum, Héroes de Malvinas 872, San Luis Capital. Una inauguración que promete marcar el inicio de una nueva era en la noche local.
