Tulum abre sus puertas con El Caserío Club: la noche que revoluciona San Luis

La noche puntana se renueva con una propuesta diferente. Tulum será el nuevo punto de encuentro para quienes buscan música, luces y una experiencia de alto nivel, con ambientación especial, barras exclusivas y una puesta visual inspirada en las grandes fiestas del país.

Para su apertura, El Caserío Club promete una jornada explosiva con los DJ Joaquín Arce, Facuu DJ y DJ Feed, junto al residente Franco Mendoza, en una noche que combinará reggaetón, electrónica y mucho Halloween.

El evento ofrecerá sectores General, VIP y Ultra VIP, con combos que incluyen bebidas premium, ingresos rápidos y espacios frente al escenario. Los precios van desde $120.000 a $200.000, según el paquete elegido.

La producción cuenta con el apoyo de Speed y Líder, que sumarán el “Sector del Terror”, una experiencia inmersiva con luces, humo y sorpresas temáticas.

La cita es este sábado 1 de noviembre en Tulum, Héroes de Malvinas 872, San Luis Capital. Una inauguración que promete marcar el inicio de una nueva era en la noche local.