27°SAN LUIS - Martes 11 de Noviembre de 2025

27°SAN LUIS - Martes 11 de Noviembre de 2025

Cambio en el gabinete nacional

Diego Santilli juró como ministro del Interior ante Javier Milei en Casa Rosada

El ex diputado del PRO asumió este martes en el Salón Blanco. Iniciará una gira para reunirse con gobernadores aliados y avanzar en el consenso por las reformas laboral, tributaria y penal.

Por redacción
| Hace 2 horas

El ex diputado del PRO Diego Santilli juró este martes su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei, en una ceremonia realizada pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

 

Durante el acto, Santilli prestó juramento “por Dios y por la patria” y estuvo acompañado por familiares, integrantes del gabinete nacional y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

 

Tras las reuniones que mantuvo el lunes en la Casa Rosada, el flamante ministro iniciará este miércoles una gira para dialogar con “gobernadores aliados”. El primer encuentro será con el entrerriano Rogelio Frigerio.

 

Según trascendió, Santilli prevé reunirse en los próximos días con “diez de los veinte gobernadores que acompañan al Presidente”, con el objetivo de consensuar los ejes de la segunda etapa del Gobierno, entre ellos las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

 

