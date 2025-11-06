La agenda de shows para el fin de semana

JUEVES

Del barrio al centro

Un poco de rock crudo para el jueves a la noche en All Right. La 208 se pone las pilas y sale a mostrar su música al pleno centro puntano, gratis a partir de las 22.

Dupla caliente

Max Valdrich y Mauri Arrua componen una cumbre de un cancionero urbano puntano del 2025. La dupla se reúne en Casa Mollo, a partir de las 22:30 para dar el primer paso a la fiesta Caliente.

Un éxito temprano

Con entradas agotadas, la Compañía Folklórica Internacional de Danzas presenta su ambicioso espectáculo “Oración de los sueños que bailan”. Será en la sala Hugo del Carril a partir de las 20.

Vamos a la playa

La misa de Los Playeros de los jueves en Malú se repite a principios de noviembre y promete más fiesta, más baile y más movimiento. La icónica banda del cuarteto puntano dice presente a partir de las 23.

La fiesta del ska

El show en vivo de Skalibur es la parte central de la fiesta que en Pimienta incluye dj, baile y mucha otras formas de diversión. A partir de las 23 con entrada gratis.

VIERNES

Soy de la orilla brava

Desde Rosario, con la Oración del remanso todavía vigente, Jorge Fandermole llega a San Luis para mostrar Tiempo y lugar, su disco todavía inédito. El reencuentro con la obra del notable de trovador será a las 22:00 en el auditorio Mauricio López.

Dos al sol

Luciana Mansilla y Gabriel Morán conforman Charca dúo, una agrupación exquisita de música patagónica que tendrá una función especial en La Casa del poeta a partir de las 21, con entradas a 8 mil pesos.

Mi mariposa pontiac

Siempre regresa a San Luis el tributo rockero de Juguetes perdidos, una de las bandas que homenajea a Patricio Rey con más fidelidad en el país. Estará a partir de las 23 en Comuna.

La cumbia del centro

Para bailar desde la noche hasta el amanecer, La cumbie prepara un show muy movido en Casa Mollo, que además tiene DJ para que la jornada sea completa. La música en vivo comienza a las 22:30.

Rock y folclore

La conjunción del folklore de Sin saldo y el rock de La Juana harán del escenario de All right un lugar especial para la fusión de viernes a la noche. Las dos agrupaciones conforman una grilla que el público no podrá rechazar.

Peña, peñita, peñón

ADN folklore, Brian Gatica y otros músicos de raíz conforman la grilla de una peña que en Lo de Pecky, en Potrero de los Funes, promete acción y poesía puntana, a partir de las 22 con un menú siempre listo para la ocasión.

La magia sigue intacta

Una de las bandas más persistentes del rock puntano subirá nuevamente al escenario en Casa Beta. A partir de las 23 y el tiempo volverá atrás para los nostálgicos y los seguidores de Houdini.

El rock del país

Otro tributo redondo se realizará en Villa Mercedes, más precisamente en Stone bar, donde los puntanos de La yugular harán un recital llenos de hits redondos y de ricota a partir de las 22.





Vino, bossa y noche

La ferroviaria, la vinería que está en la zona del Puente Blanco, hace un viaje cercano con Lado bossa, una banda que funde los ritmos de Brasil y la exquisitez de un vino suave. A partir de las 21.

Reptil bailarín

La peña de Che lagarto sube al escenario a Franco Pinto, Fabián Orozco y El Salta para una noche en donde folclore bailable no podrá resistirse. A partir de las 21 en el bar de Santa Rosa.

Es amor lo que sangra

En el centro cultural San Francisco del Monte de Oro también habrá un homenaje a Soda Stereo con la presencia de El Rito, uno de los grupos de la provincia que más fidelidad tiene a la hora de homenajear al trío porteño. El show empieza a las 21.

Risas en el valle

Un show de improvisación con perdedores en busca de un triunfo es la promesa teatral de Lo de Urquiza, la pulpería que está frente a la plaza de Sobremonte en Merlo. Habrá humor y buena comida para el viernes a la noche.

Hermanos en la razón

Grandes artistas de la escena mercedina como Silver Cardona, Pochi Aguirre, Silvia Ávila e Isabel Robledo se juntan en Hermanados, un espectáculo que en el Boliche Don Miranda que une canto y fervor cuyano enlazado por Walter Sapino. A las 21:30

Peña total

La cautana, el ballet Despertares y otras agrupaciones folclóricas de la provincia serán parte de la peña que a partir de las 22 se realizará en Las Palmeras, un espacio de la avenida España, Una buena oportunidad para ver cómo está el folclore puntano.

Una cuestión aritmética

El show en vivo del cuarteto La raíz tres será uno de los atractivos de Cede, el espacio de Colón antes de Bolívar que promete una noche de música en vivo en la que también habrá buenos djs y buenos tragos.

Dos que hacen bailan a una multitud

Los Herrera serán los protagonistas del gran baile de la primera semana de noviembre en Villa Mercedes. El dúo acompañado de una orquesta de primer nivel se presentará a partir de las 23 en el Espacio Mitre, en la entrada a la ciudad.

SÁBADO

Baile tempranero

Alma de guitarra, dj Fresco y Amantes de la cumbia conforman la grilla de la peña que se realizará en el club Juventud Unida Universitario para recaudar fondos para la institución. A partir de las 18.

Sin telón

La cuarta pared es un power trío de La Punta que recalará por primera vez en All right para compartir una noche con una banda con la que mantiene algunas similitudes estéticas: Ibiza 1984. A partir de las 22, con un menú de primer nivel y entrada gratis.

Solo y con cerveza

Emi Sialle hace una parada de su gira Anunnaki en Kerze, la cervecería de la calle Martín Güemes que nuevamente recibe a un solista para que haga de las suyas. a partir de las 22 con cerveza fresca y pizza está saliendo rápido.

Dos luchadores

Ariel Silva y Alejandro Aguilera, dos viejos luchadores de la música provincial, vuelven a armar un dúo para mostrar canciones de guitarra y voz en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco que abre a partir de las 22.

Demanda de teatro

El grupo de teatro Cosa nostra presenta su obra Domanda de amore con la participación de Esteban Casuscelli. La función será a las 21 en la sala Amigxs de Merlo y las entradas están entre 5 mil y 10 mil pesos.

Folclore en actividad

La peña de los abuelos tiene en Merlo una muy interesante grilla que conforman El Salta, Franco Pinto, Matías Pocho Díaz y José Cuello. La celebración comenzará a las 21 en el Centro de jubilados y pensionados nacionales de Merlo.

El tío y su familia

Luis Soloa con su agrupación familiar celebran un nuevo aniversario de hacer bailar a todo el mundo en Roma multiespacio, un lugar del sur de la ciudad que cada vez tiene más actividades.





Punk punkzante

El regreso de Agujas y alfileres, una banda punk que hizo ruido a principios de la década, será en Choco ba de La Punta y tendrá como invitados especiales a Krisis evolutiva, a partir de las 21, con entrada gratis.

Honor, honor al gran Cabral

El gran Pancho Cabral, figura insigne del folklore nacional, será parte de una nueva edición del Club de oidores, el ciclo que se realiza en la sala de Andanzas, en la calle Sucre, y que tendrá para esta ocasión especial a Los Guzmán como invitados. A partir de las 21:30.

Reunión mercedina

Belén Bravo, Silver Cardona y El Checho De Batista arman Armonía del plata, un muy prolijo grupo de música latinoamericana para su fusión en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes. Comienza a las 22 con la participación especial de Viveka Rosa.

Confort y música para volar

Iván Gazzo y Natha Ortiz son parte de Dynamo, una banda que realiza un homenaje a Soda Stereo que tendrá su versión unpplugged y reducida a partir de las 22 en el Bodegón Eliseo de Merlo.

Potencia terreste

Para presentar su nuevo disco A tres días de la tierra, Eruca Sativa armó una gira nacional que los llevará a Comuna a partir del 22. Rock, pogo y poder en un trío que no necesita más nada.

Rap, track y más

Xecu es uno de los raperos que más tracks produjo en los últimos meses y tendrá una presentación en vivo en Cede para mostrar a partir de las 22 cómo es la música urbana hecha en la provincia.

Lejos y secreto

Recóndito es un lugar de esas características que hace poco invita a cantautores a mostrar su música en un espacio relajado y alejado. Ahora le toca a Vicky Lo giudice, quien hará sus canciones para quienes quieran escucharla; que tendrán que pedir la ubicación al 2664 009 752.

Tres que suenan

Triángulo Sonoro es una agrupación dedicada al rock nacional e internacional que tendrá una nueva presentación en Morrison, de Villa Mercedes. A partir de las 22 para que la música acompañe la cena.







DOMINGO

Risas y superclásico

Luego de su presentación en un espacio pequeño en Merlo, un grupo de actores de improvisación presenta Match, una obra donde dos equipos y dos árbitros dirimen el destino del humor. La segunda puesta será en la Sala Amigxs de Merlo a partir de las 21.

Luna de papel

Kika el emblemático grupo de teatro de papel de Río Cuarto recala en carpintería para dar una función de Lunática, una de sus obras más recientes. Será a las 20:30 en La cometa.

Por Maca

La seña y El ángel Tropical serán parte de un ejemplar modo de ayudar a Maca Bona, una joven San Luis que necesita una operación. Música y solidaridad se reúnen para dar una mano a partir del mediodía y durante todo el dia.

Viales de festejo

Los Albelo, Luis Soloa, Juan Manuel el Ángel tropical y Los hermanitos Albelo concluyen la semana aniversario del Salón Vial con un baile a toda orquesta que terminará con un asistente más alegre: se rifará una moto con el valor de la entrada, que es de 5 mil pesos.