"No llegamos a fin de mes": el tenso reclamo salarial a Poggi que se hizo viral

Con el ceño fruncido. Poggi no aguantó el reclamo sincero de una trabajadora de Inclusión Social y se fue dando la espalda. Foto: captura de video.

La crítica situación salarial que atraviesan los trabajadores del estado provincial de San Luis, derivó en un nuevo reclamo que, esta vez, directamente se lo hicieron al gobernador, Claudio Poggi, en una de las actividades oficiales que cumplió en las últimas horas.



El planteo fue replicado en las redes sociales por decenas de usuarios, pero también trascendió periodísticamente. Uno de los medios que lo abordó fue el inquieto portal "El Mosquito Puntano". Se trata de un video que muestra el momento en que una mujer le reprocha a Poggi por los $440 mil que cobra el personal de Inclusión Social. También le recriminó haber quedado afuera del plan de viviendas.



Básicamente, le dijo que tiene tres hijas y que le "gustaría saber si alguno de sus funcionarios puede llegar con tres hijas a fin de mes, con $440 mil". "Lamentablemente, yo no llego", aseveró la trabajadora.



Entre palabras que no se le entendían bien, el primer mandatario le dio la espalda y emprendió la retirada.



El video se completa con “los mirandas”, el personal de seguridad y del aparato de prensa del Gobierno, que "mudos" y "quietos", sólo atinaron a presenciar la incómoda situación como meros e incómodos espectadores.



También, en el material audiovisual, se agrega una imagen de la cantante Eugenia Quevedo, que se constituye en un claro mensaje por el uso de fondos públicos para espectáculos artísticos con fines políticos y no para mejorar el ingreso salarial de los trabajadores.



Nadie está en contra de la artista, que conquista con su voz, con su carisma y su talento inigualable, pero sí es obligación ética marcar un hecho innegable: mientras se despilfarran millones y millones, la gente sobrevive como puede (en el mejor de los casos), con salarios de indigencia.

