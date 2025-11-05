Copa Argentina: con mucha garra Independiente Rivadavia se consagró campeón

Córdoba fue escenario de una final de película. En un partidazo que tuvo todos los condimentos (cuatro goles, mucha garra, expulsiones y emociones), Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina. De esta manera, el conjunto cuyano hizo historia ya que por primera vez abrazó un título en el fútbol argentino.

El tiempo reglamentario finalizó igualado en 2, en tanto que en los penales “La Lepra” se impuso 5 a 3, donde los héroes fueron el arquero Gonzalo Marinelli y el colombiano Sebastián Villa.

El ex River Plate le atajó las dos ejecuciones a Tomás Molina.

Alex Arce y Matías Fernández pusieron en ventaja a “La Lepra”. Por su parte, Alan Lescano y Erik Godoy lograron la luchada igualdad para “El Bicho”, que se vio favorecido por las dos bajas, por expulsiones, que sufrió el elenco mendocino: se fueron antes de tiempo por doble amonestación Alejo Osella y Franco Amarfil.

Esta consagración convirtió a Independiente Rivadavia en el primer equipo mendocino en lograr un título nacional.

La hora de los penales

-Gómez (Independiente), convirtió

-Lescano (Argentinos), convirtió

-Villalba (Independiente), convirtió

-Hernán López Muñoz (Argentinos), convirtió

-Nicolás Retamar (Independiente), convirtió

-Giacone (Argentinos), convirtió

-Studer (Independiente),convirtió

-Tomás Molina (Argentinos), atajó Marinelli

-Sebastián Villa (Independiente), convirtió