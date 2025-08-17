Boca goleó 3-0 a Independiente Rivadavia; rompió su racha

Boca cortó su sequía histórica. Goleó 3-0 a Independiente Rivadavia, por la fecha 5 del Torneo Clausura, en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo, con el VAR de José Carreras. El Xeneixe rompió su racha histórica sin ganar de 12 partidos.



El equipo de Miguel Ángel Russo no ganaba desde el 19 de abril pasado ante Estudiantes por 2-0 en La Bombonera, cuando aún estaba Fernando Gago en el banco. Ese día, los goles fueron marcados por Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Además, Russo dejó atrás su marca negativa de 10 encuentros sin ganar en el club (2 de su ciclo anterior y 8 del periodo actual).

Un "partidazo"



Con los tantos de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, Boca volvió al triunfo después de siete empates y cinco derrotas, una que lo dejó fuera de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán.



Antes del gol ante Independiente Rivadavia, el último tanto de Paredes con la camiseta de Boca había sido el 10 de noviembre de 2013, en el triunfo 2 a 1 frente a Tigre en La Bombonera.



A los 30 minutos del primer tiempo, con un poco de fortuna tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, Leandro Paredes convirtió el 1 a 0 después de tirar un córner e ir a buscar la pelota en la carambola dentro del área.



Independiente Rivadavia dominó todo el segundo tiempo, con centros desde los dos sectores de las bandas pero tanto los defensores Marco Pellegrino como Lautaro Di Lollo como el arquero Agustín Marchesín estuvieron firmes en el fondo de Boca.



No obstante, en el final del partido, Boca se destapó con dos goles: primero fue Exequiel Zeballos, quien corrió una larga pelota desde el fondo de la cancha por la banda derecha y definió ante la salida del arquero Centurión a los 43 minutos para el 2 a 0.



Y Alan Velasco, con un suave remate a los 45 minutos del complemento, venció la débil resistencia defensiva de "La Lepra" mendocina y la floja respuesta de Centurión para sellar la goleada de Boca por 3 a 0 y conseguir así el ansiado triunfo después de 12 partidos.



NA/Infobae/Redacción.