Condenaron a una conductora por la muerte de una motociclista

Una mujer fue condenada a dos de prisión en suspenso por haberle ocasionado la muerte a una joven motociclista en un accidente que ocurrió en el 2018 en Villa Mercedes.

Según informó prensa del Poder Judicial, Diana Esthela Jaeschke fue sentenciada por el delito de homicidio culposo.

La pena incluye la prohibición de conducir vehículos por 5 años. “Además, la mujer deberá cumplir normas de conducta de acuerdo a lo previsto en el Art. 27 bis del Código Penal Argentino, entre ellas, fijar domicilio y comunicar cualquier cambio en el mismo y hacer entrega de su carnet de conducir”

Se le advirtió que de incurrir en un nuevo delito podrá revocarse la condicionalidad de la condena.

Los alegatos

En primer lugar, el Fiscal de Juicio solicitó que se declare a la mujer autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito y se la condene a la pena de dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir vehículos por 5 años y seis meses, accesorias legales y costas procesales.

Como atenuantes mencionó la falta de antecedentes penales, el exceso de velocidad en el que se conducía la víctima y no encontró agravantes.

Por su parte, la Defensa solicitó la absolución de su asistida. Pidió que sea juzgada con perspectiva de género y mencionó que el motociclista circulaba con exceso de velocidad.

La Sala Unipersonal estuvo integrada por Mauro D´Agata Henríquez. Como Fiscal de Juicio intervino Ernesto Lutens y en la Defensa del acusado, Mariano Rafael Ponce. Intervino como Secretario en la sala de juicios Héctor Lazzari.