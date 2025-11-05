Anunciaron un aumento del 2,8% para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sacó un comunicado, a través del cual brindó dos noticias beneficiosas para miles de jubilados, pensionados y titulares de las Asignaciones.

A través del mismo oficializó el aumento del 2,8% para el cobro de noviembre de todos los grupos que cobran por ANSES. Además, de un bono de $70.000 para quienes perciben haberes de la mínima.

El comunicado de la ANSES

"ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en noviembre del 2,8%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 403.085,39 pesos (333.085,39 pesos de haber mínimo con aumento más 70 mil pesos de bono).

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 403.085,39 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 336.468,31 pesos (266.468,31 pesos de haber con aumento más 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 303.159,77 pesos (233.159,77 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 119.691 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 389.733 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 59.851 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual".