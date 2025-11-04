  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Martes 04 de Noviembre de 2025

Congreso

Presupuesto: LLA logró dictamen con voto doble de Benegas Lynch, el apoyo de PRO y UCR

El Gobierno de Milei consiguió un paso clave al obtener el dictamen de mayoría para la previsión 2026. La definición fue agónica. 

Por redacción
| Hace 1 hora
El presidente del cuerpo, Alberto Benegas Lynch, desempató gracias al voto doble. Foto: NA.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este martes una victoria clave en el Congreso al obtener el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, el primero que intenta aprobar desde su llegada a la Casa Rosada. La definición en la Comisión de Presupuesto de Diputados fue agónica: se desempató gracias al voto doble del presidente del cuerpo, Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

 


La votación finalizó empatada 20 a 20. La Libertad Avanza (LLA) sumó el apoyo (con disidencias parciales) del PRO, la UCR e Innovación Federal, alcanzando 20 firmas. Unión por la Patria obtuvo la misma cantidad de apoyos. Benegas Lynch, en su rol de presidente de la comisión, inclinó la balanza para el oficialismo, que llegó a 21 firmas.

 


El resto de los bloques opositores presentaron dictámenes propios, incluyendo uno de Encuentro Federal, el MID y Democracia (seis firmas) y otro de la izquierda (rechazo total).

 


El rol de Santilli y los gobernadores

 


Un gesto político que marcó la jornada fue la presencia del diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, quien aún no renunció a su banca. Su participación se interpretó como una señal del Gobierno hacia los sectores "dialoguistas" y, especialmente, hacia los gobernadores.

 


Ahora, la verdadera negociación se traslada al recinto. "Ahora empieza un proceso de gobernadores que necesitan obras o avales para endeudarse, y cada voto vale mucho", explicó un diputado opositor.

 


NA. 
 

 

