El calvario de una canadiense en Mendoza: "Me obligó a tomar su orina"

Una relación que había empezado hace siete meses por Facebook terminó en una pesadilla para una canadiense de 55 años que viajó a Mendoza para encontrarse por primera vez con su novio virtual y fue sometida a la violencia, las humillaciones y los abusos del hombre.

El acusado es Eduardo Jesús Videla, empleado municipal de Maipú, quien quedó detenido con prisión preventiva.



La víctima dijo que después de chatear durante meses con el mendocino, decidieron verse cara a cara. Es por eso que la extranjera viajó y fue recibida de buena manera por Videla, quien hasta se la presentó a su familia.

Pero todo cambió durante un asado familiar. De acuerdo con la declaración de la víctima, Videla le hizo una escena de celos con su cuñado y la amenazó fuertemente.

Ella se fue caminando de la casa, pero el hombre la interceptó en su auto, la obligó a subir y la agredió: “Me dejaste mal con mi familia. ¿Quién te creés que sos, basura?”, le gritó antes de empezar a golpearla.

La pesadilla siguió en la casa del acusado, en Coquimbito. Allí, siempre según la denuncia, el hombre la escupió, le dio una paliza brutal y la sometió a una degradación extrema: la orinó en la cara y la obligó a tomar la orina.

Después, habría abusado sexualmente bajo el argumento de “comprobar” si había estado con otro hombre.

Los gritos desesperados alertaron a la hermana del acusado, que vive en una casa lindera y entró al lugar para ver qué pasaba. Fue ella quien encontró a la víctima desvanecida en el piso y llamó al 911.