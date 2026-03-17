El dirigente "Willy" Braun apuntó que el Municipio se niega a recibir pedidos de informes

El detalle de lo que requiere Braun y que le fue negado. Foto: Facebook Guillermo "Willy" Braun.

El dirigente social Guillermo "Willy" Braun denunció públicamente un "grave hecho institucional" ocurrido en la Municipalidad de Carpintería. Según relató, las autoridades municipales se negaron a recibir y asentar un documento administrativo donde se solicitaba información sobre la transparencia en la gestión de eventos públicos.



El conflicto se originó el pasado 5 de febrero, cuando Braun presentó una nota formal para conocer detalles sobre los carnavales realizados en la Plaza Manuel Zalazar. El pedido de informes apuntaba a conocer la normativa aplicada, la ordenanza vigente, el monto total de la recaudación obtenida y el destino final de esos fondos.



Tras cumplirse más de un mes sin obtener contestación, el dirigente regresó este martes a la sede municipal para presentar un "pronto despacho", una herramienta legal válida cuando los organismos públicos exceden los plazos razonables de respuesta. Sin embargo, Braun aseguró que en la Mesa de Entradas se negaron a recibir el escrito.



"Se negaron a recibir la nota y, cuando pedí que me informaran por escrito el motivo de esa negativa, también se negaron", detalló Braun a través de sus redes sociales. Según su testimonio, la única alternativa ofrecida por el personal municipal fue una reunión privada con el intendente para el día de mañana.



Ante la falta de canales formales, el dirigente rechazó la invitación al encuentro privado argumentando que "los asuntos públicos no se aclaran en reuniones privadas, sino por los canales institucionales y por escrito".



Para dejar constancia de la situación, Braun se dirigió a la comisaría local donde realizó una exposición policial. Asimismo, adelantó que en los próximos días evaluará iniciar acciones por la vía administrativa o judicial si persiste la negativa de ingreso de la documentación.



"Los vecinos de Carpintería tienen derecho a saber qué se hizo con un espacio público y con los fondos generados en ese evento", concluyó el referente, subrayando que la transparencia debe ser el eje de la gestión municipal.