En pleno día, a una docente le robaron las dos ruedas de su bicicleta

Una docente de la Escuela Vicente Dupuy de Villa Mercedes fue víctima de un hecho de inseguridad en la intersección de 9 de Julio y Zabala Ortiz, donde había dejado su bicicleta atada a un poste con medidas de seguridad. Al regresar, constató que delincuentes le habían sustraído ambas ruedas.

El hecho generó preocupación entre vecinos y colegas, ya que ocurrió en pleno horario diurno y en una zona transitada del centro de la ciudad.

La situación delictiva en Villa Mercedes generó una creciente alarma entre los vecinos y comerciantes en los últimos meses. Aunque el Ministerio de Seguridad provincial reportó a inicios de 2026 un descenso estadístico en robos y hurtos en la provincia, los reclamos locales por hechos violentos y constantes persisten.

Se han registrado ataques en locales del centro, con amenazas de muerte y forcejeos, lo que generó un fuerte hartazgo en el sector comercial.

El robo de bicicletas, incluso quitando solo las ruedas, y motocicletas es una de las quejas diarias más comunes entre los residentes. Vecinos de zonas como el barrio Santos Fredes, Unión y el San Martín denuncian robos a plena luz del día, incluso bajo modalidades de "espionaje" desde los techos de las viviendas.

Los horarios de entrada y salida de las escuelas son identificados como los momentos de mayor peligro en barrios como el 640 y 1.000 Viviendas.

Los habitantes cuestionan la insuficiencia de la presencia policial y la falta de mantenimiento de luminarias o desmalezado en zonas periféricas que facilitan el escondite de delincuentes.

En la Cámara de Diputados se presentaron pedidos de informe ante la "alarmante ola de inseguridad", aunque persisten las discrepancias entre las cifras oficiales de baja de delitos y la realidad percibida por los vecinos.