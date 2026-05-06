Usina de rumores y la aniquilación del Ministerio de Ciencia e Innovación

La noticia del cierre del Ministerio de Ciencia e Innovación (anteriormente Ciencia y Tecnología) se convirtió en el epicentro de una crisis política profunda. Lo que subyace tras la firma del decreto no es una búsqueda de eficiencia, sino la aniquilación de un área que, históricamente, selló el prestigio de San Luis ante organismos internacionales y la comunidad científica.



Hoy, los pasillos de Terrazas del Portezuelo son una usina de rumores. En medio de un silencio oficial que aturde, la falta de respuestas alimenta interrogantes sobre el verdadero rumbo de una gestión que parece dar "manotazos de ahogado". La soberbia de un gobernador que se cierra sobre su "mesa chica" —el denominado Grupo LoLa— demuestra que el concepto de construcción colectiva fue apenas un eslogan de campaña.



Un legado tirado a la basura



El Ministerio, en conjunto con la Universidad de la Punta (ULP), fue el motor de avances indiscutibles en robótica y digitalización. San Luis no solo era mirada por el mundo por su conectividad, sino por hitos concretos. Solo por citar un ejemplo, en 2023, bajo el programa Equipar Ciencia, instituciones como el CONICET, el INTI, la UNSL y la UNViMe recibieron fondos por un millón de dólares gracias a la gestión de esta cartera. Así, donde había posibilidad de progreso y adelantos, la cartera ministerial era clave.



Además, el Ministerio fue el artífice de convenios estratégicos, como el celebrado con la UNTREF, que permitía a miles de puntanos acceder a carreras universitarias gratuitas. Con la eliminación de la cartera, sumado al previo desguace que ya se había cargado diferentes propuestas (como el convenio con la UNTREF) el andamiaje de crecimiento intelectual y profesional quedó a la deriva.



"Trabajamos para la maximización de la digitalización; hoy el 29% de la Población Económicamente Activa se capacita con nosotros", se escuchaba decir con orgullo en tiempos de oro del Ministerio. Todo ese esfuerzo hoy parece haber sido arrojado al cesto de los desperdicios.



Sin plan, sin convergencia y con soberbia



El problema central radica en la ausencia de planificación. Poggi ha demostrado una alarmante incapacidad para rodearse de equipos idóneos en áreas elementales. Al no existir objetivos claros, no se puede hablar de políticas que fallaron, sino de una gestión que nunca arrancó.



La ruptura de la estructura ministerial deja al descubierto que la "convergencia" de sectores en la coalición gobernante fue un espejismo. El esquema parece ser claro: "Gracias por los votos, tomá un ministerio, pero las cajas fuertes, el control de las SAPEM y las decisiones reales me las quedo yo".



El "dibujo" de la nueva estructura



Desde el Ejecutivo intentan matizar el golpe asegurando que el 70% de la estructura política será eliminada y el resto reubicado. Según el proyecto de ley orgánica, Hacienda absorberá Estadísticas y Censos, Educación se hará cargo de Innovación Educativa, y la Agencia de Ciencia y Tecnología controlará la Red de Estaciones Meteorológicas.



Sin embargo, para los analistas y vecinos, esto no es más que un "dibujo" para ocultar la falta de ideas superadoras. En un contexto de brutal crisis económica, el Gobierno se limita a medidas de "firmas vacías" que solo garantizan el funcionamiento democrático mínimo, pero que despojan a la provincia de su identidad innovadora.



Mientras el ruido político crece, la sociedad asiste al desmantelamiento de su futuro tecnológico bajo el peso de una gestión que prefiere el encierro a la excelencia.

