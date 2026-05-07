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Escuela Generativa Serranías Puntanas

Denuncia por usurpación de título: citaron a la Justicia al coordinador general

Lo mismo ocurrió con otro referente que cumple un rol de jerarquía. Se los acusa de ejercer cargos sin poseer la formación pedagógica correspondiente. 

Por redacción
| Hace 3 horas
El establecimiento escolar está en medio de un fuerte escándalo.

La Justicia de San Luis investiga una denuncia por presunta usurpación de título contra los directivos de la Escuela Generativa "Serranías Puntanas". El expediente PEX 485429/26 se tramita ante la Unidad de Abordaje Fiscal desde abril de 2026.

 


Los acusados son Diego Gonzalo Muñoz, quien se desempeña como coordinador general, y Edgar Alejandro Guiñazú, también con funciones directivas. Según la denuncia, ambos ocupan cargos de máxima jerarquía y conducción sin poseer la formación pedagógica ni el título docente habilitante que exige la normativa provincial.

 


De acuerdo con lo que consta en el expediente, el oficio real de Muñoz sería el de electricista, mientras que Guiñazú es mecánico automotor. Este último ya compareció en la causa y reconoció que acompaña un trayecto pedagógico en el nivel nocturno sin contar con título habilitante.

 


La abogada Alejandra Juárez, representante de la denunciante Claudia Sandra Ochoa, señaló que lo que se solicitó ahora es la citación de Diego Muñoz. "Es coordinador general y sin embargo es electricista de profesión. Pero está firmando los boletines de los alumnos y varios informes al Ministerio en ese estado", indicó.

 


La denuncia apunta a que los señalados estarían ejerciendo funciones que por ley corresponden a personal con título docente habilitante, lo que podría configurar el delito de usurpación de título.
 

 

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