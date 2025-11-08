Potrero de Los Funes vota: las elecciones arrancaron con normalidad

Las elecciones ya están en marcha en Potrero de Los Funes. En una jornada clave para la localidad, los ciudadanos se dirigen a las urnas para definir el rumbo político, eligiendo entre los candidatos a la Intendencia y a los tres nuevos miembros del Concejo Deliberante.



Los comicios comenzaron puntualmente a las 8, con absoluta normalidad. Con la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), un total de 3.054 electores están habilitados para ejercer su derecho.



Detalles de la votación y logística



El operativo electoral se concentra en la Escuela Nº 267 "Gobernador Eriberto Mendoza", el único centro de votación. Allí se dispusieron 18 autoridades de mesa (presidentes y suplentes) y dos delegados judiciales para garantizar la transparencia y el orden.



Además hay nueve mesas destinadas a electores nacionales y una mesa especial para los 24 votantes extranjeros habilitados.

Del total de electores, el padrón se compone de 1.482 mujeres, 1.571 varones y un elector no binario.



Box accesible



Como parte de la logística, se ha dispuesto un box accesible para facilitar el sufragio a electores no videntes, con discapacidad o con condiciones físicas, permanentes o transitorias, que dificulten su voto. Estos ciudadanos podrán votar asistidos por el presidente de mesa o por una persona de su estricta confianza, quien deberá acreditar debidamente su identidad.



La jornada se desarrollará hasta las 18, momento en el que comenzará el recuento de votos que definirá el futuro político de Potrero de Los Funes.

