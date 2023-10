Advierten por brote de triquinosis en el Departamento Junín

Prevención. Recomiendan no consumir chacinados sin análisis bromatológico. Foto: El Diario

El Ministerio de Salud de San Luis advirtió a la población por un brote de triquinosis en el Departamento Junín. Al momento, se detectaron once casos con clínica compatible en la zona del Bajo de Véliz y de Santa Rosa del Conlara. La probable causa es el consumo de chacinados provenientes de jabalíes infectados y que no contaban con el correspondiente control bromatológico.

"Hasta el momento, hay once casos probables que han sido identificados por clínica; todavía no tenemos resultados de laboratorio. Los síntomas coinciden con la triquinosis. Ellos dicen haber consumido productos cárnicos que, según la investigación, no habrían tenido los análisis correspondientes. Se trataba de animales de caza, jabalíes", informó el jefe del Programa Epidemiología, Rodrigo Verdugo.

Indicó que estos son los primeros casos en la provincia, pero que hace dos meses se identificaron en otras provincias como Córdoba. Esto se debe a que los chacinados, generalmente, se elaboran en la temporada invernal para una mejor conservación y se comienzan a consumir a partir de agosto.

"Si se hace caza, más allá de que sea legal o no, en el tema salud esos productos se analizan antes de ser consumidos o se consumen bien cocinados. Si no están analizados, no se puede hacer productos chacinados, porque ahí está el riesgo de que el animal, que es silvestre, tenga triquinosis", advirtió.

El proceso del chacinado no mata a la larva de la triquinosis, advirtió Verdugo. "Cuando los consumimos, más allá de que hayan pasado varios meses, podemos adquirir la enfermedad", agregó.

La sospecha del brote apareció la semana pasada, cuando se inició una investigación epidemiológica y se dio conocimiento al área de bromatología de la zona. Los once casos probables presentaron sintomatología compatible con la enfermedad. Actualmente, los pacientes se encuentran controlados y en buen estado de salud, indicó Verdugo.

"Tener triquinosis es algo regular en nuestro país. Este año hubo varios brotes en Córdoba, provincia de Buenos Aires y Neuquén. En la provincia, creo que hemos tenido todos los años, porque es algo muy común", apuntó.

"El problema es cuando se sacrifican y se faenan cerdos de manera familiar, para el propio consumo, porque no se llevan a analizar y se comen en un núcleo que es donde generalmente se dan estos brotes", agregó.

Los principales síntomas de la triquinosis son dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza, hinchazón alrededor de los ojos y/o dolor retroocular. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea, vómitos o dolores abdominales intensos.

"Las personas que están sospechadas ya están con el tratamiento farmacológico, y el cuadro rápidamente remite y se cura. Es decir que no queda ninguna secuela de la enfermedad", concluyó.

Redacción/MGE