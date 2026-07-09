Los ocho mejores equipos del mundo en la recta final del torneo

Las estrellas del fútbol mundial que quedan en Cuartos de final del certamen tendrán que comenzarán a enfrentarse y esperar que vayan quedando eliminadas hasta que haya un nuevo rey. A partir del 9 de julio comienzan las instancias previas a las semifinales y los espacios en los cuadros se van achicando.

El primer partido que se disputará será el que enfrente a Francia de Kylian Mbappé, el segundo goleador del torneo, y a una Marruecos que busca dar el golpe. El encuentro replica la semifinal del Qatar.

Los africanos le ganaron 3 a 0 a Canadá, uno de los anfitriones, con un doblete de Azzedine Ounahi más otro tanto de Soufiane Rahimi mientras que el equipo galo se impuso a Paraguay 1 a 0 con un penal de su estrella.

El viernes habrá otro partido para el infarto, con otras glorias en busca de la consagración. A partir de las 16, la España de Yamine Lamal tendrá enfrente a la Bélgica de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Cortois.

El sábado 11 habrá dos choques, muy esperados. En primer turno, a las 17, Noruega, que protagonizó uno de los grandes batacazos del torneo y derrotó a Brasil 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland, su estrella mayor; enfrenta a Inglaterra, que dejó en el camino a México 3 a 2 en un partido memorable en el estadio Azteca. Jude Bellingham y Harry Kane fueron los goleadores

Pero si de épica se habla, el que tomó nota de todo fue Argentina, con Lionel Messi, el rey del fútbol mundial, a la cabeza. Se clasificó a Cuartos tras un histórico encuentro con Egipto y ahora enfrentará a Suiza.