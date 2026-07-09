Los ocho mejores equipos del mundo en la recta final del torneo
Comienzan las definiciones fuertes en un torneo lleno de estrellas. Mbappé, Kane, Bellingham, Messi, Haaland, Lamal, De Bruyne, Cucurella y Olise siguen en carrera.
Las estrellas del fútbol mundial que quedan en Cuartos de final del certamen tendrán que comenzarán a enfrentarse y esperar que vayan quedando eliminadas hasta que haya un nuevo rey. A partir del 9 de julio comienzan las instancias previas a las semifinales y los espacios en los cuadros se van achicando.
El primer partido que se disputará será el que enfrente a Francia de Kylian Mbappé, el segundo goleador del torneo, y a una Marruecos que busca dar el golpe. El encuentro replica la semifinal del Qatar.
Los africanos le ganaron 3 a 0 a Canadá, uno de los anfitriones, con un doblete de Azzedine Ounahi más otro tanto de Soufiane Rahimi mientras que el equipo galo se impuso a Paraguay 1 a 0 con un penal de su estrella.
El viernes habrá otro partido para el infarto, con otras glorias en busca de la consagración. A partir de las 16, la España de Yamine Lamal tendrá enfrente a la Bélgica de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Cortois.
El sábado 11 habrá dos choques, muy esperados. En primer turno, a las 17, Noruega, que protagonizó uno de los grandes batacazos del torneo y derrotó a Brasil 2 a 1 con un doblete de Erling Haaland, su estrella mayor; enfrenta a Inglaterra, que dejó en el camino a México 3 a 2 en un partido memorable en el estadio Azteca. Jude Bellingham y Harry Kane fueron los goleadores
Pero si de épica se habla, el que tomó nota de todo fue Argentina, con Lionel Messi, el rey del fútbol mundial, a la cabeza. Se clasificó a Cuartos tras un histórico encuentro con Egipto y ahora enfrentará a Suiza.
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