España y Portugal chocan en un partido lleno de expectativas

Vecinos, clásico europeo, dueños de planteles integrados por jugadores que comparten ligas y equipos; España y Portugal animarán uno de los partidos más interesantes y parejos de los Octavos de final de la Copa del Mundo

Por un lado, Lamine Yamal y un equipo que juega muy bien en base a una gran cantidad de jugadores estrellas. Y por el otro Cristiano Ronaldo en una selección con muy buenos jugadores y hambre de gloria.

Como sea, una de las dos selecciones de los países integrantes de la península ibérica quedará eliminado este lunes 6 de julio y el otro seguirá con la esperanza de alcanzar la final del 19 de julio. El partido se jugará a las 16.

El otro encuentro de la jornada es el que disputarán Estados Unidos, el único de los tres organizadores que sigue carrera, y Bélgica, otra de las selecciones que todavía no ha mostrado todo lo que puede dar.

Jugarán a las 21 y de allí saldrá el rival en Cuartos de españoles o lusos.