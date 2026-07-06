  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Lunes 06 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Lunes 06 de Julio de 2026

EN VIVO

Vecinos

España y Portugal chocan en un partido lleno de expectativas

Los dos integrantes de la península ibérica juegan el partido que marcará la eliminación de al menos una de las grandes estrellas del Mundial. A la noche, Estados Unidos-Bélgica.

Por redacción
| Hace 4 horas

Vecinos, clásico europeo, dueños de planteles integrados por jugadores que comparten ligas y equipos; España y Portugal animarán uno de los partidos más interesantes y parejos de los Octavos de final de la Copa del Mundo

 

 

Por un lado, Lamine Yamal y un equipo que juega muy bien en base a una gran cantidad de jugadores estrellas. Y por el otro Cristiano Ronaldo en una selección con muy buenos jugadores y hambre de gloria.

 

 

Como sea, una de las dos selecciones de los países integrantes de la península ibérica quedará eliminado este lunes 6 de julio y el otro seguirá con la esperanza de alcanzar la final del 19 de julio. El partido se jugará a las 16.

 

 

El otro encuentro de la jornada es el que disputarán Estados Unidos, el único de los tres organizadores que sigue carrera, y Bélgica, otra de las selecciones que todavía no ha mostrado todo lo que puede dar.

 

 

Jugarán a las 21 y de allí saldrá el rival en Cuartos de españoles o lusos.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo