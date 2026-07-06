España y Portugal chocan en un partido lleno de expectativas
Los dos integrantes de la península ibérica juegan el partido que marcará la eliminación de al menos una de las grandes estrellas del Mundial. A la noche, Estados Unidos-Bélgica.
Vecinos, clásico europeo, dueños de planteles integrados por jugadores que comparten ligas y equipos; España y Portugal animarán uno de los partidos más interesantes y parejos de los Octavos de final de la Copa del Mundo
Por un lado, Lamine Yamal y un equipo que juega muy bien en base a una gran cantidad de jugadores estrellas. Y por el otro Cristiano Ronaldo en una selección con muy buenos jugadores y hambre de gloria.
Como sea, una de las dos selecciones de los países integrantes de la península ibérica quedará eliminado este lunes 6 de julio y el otro seguirá con la esperanza de alcanzar la final del 19 de julio. El partido se jugará a las 16.
El otro encuentro de la jornada es el que disputarán Estados Unidos, el único de los tres organizadores que sigue carrera, y Bélgica, otra de las selecciones que todavía no ha mostrado todo lo que puede dar.
Jugarán a las 21 y de allí saldrá el rival en Cuartos de españoles o lusos.
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