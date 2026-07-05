Colapinto subió 10 lugares en una carrera accidentada y sumó puntos en Inglaterra

Una evidente mejoría respecto a su actuación de viernes y sábado mostró Franco Colapinto en el Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1 y terminó en la novena ubicación, lo que le permitió sumar dos puntos.

La carrera del argentino fue aún más meritoria porque había largado en el puesto 19, en el fondo de la parrrilla. Durante la mayor parte de la competencia, Franco se mantuvo en la décimo segunda posición, pero una serie de incidentes entre los pilotos de punta le permitió sumar adelantos.

El gran premio inglés terminó con los monoplazas encolumandos detrás del auto de seguridad por el despite a cuatro vueltas del final de Max Verstappen, quien venía tercero y en busca del podio.

Pero lo que terminó de subir a Franco a la novena posición fue la rotura del auto de Kimi Antonelli, el puntero del campeonato, quien tenía serias chances de ganar la carrera y tuvo que ir tres veces a los boxes para tratar de arreglar la avería. Una penalización de cinco segundos por salir de la pista lo mandó detrás de Colapinto y de Peter Gasly, el otro piloto de Alpine, quien también sumó puntos.

Franco sumó dos puntos y le dio forma a una buena temporada, ya que es la quinta carrera en la que consigue meterse entre los diez primeros.

El Gran Premio de Inglaterra fue ganado por Charles Leclerc, el segundo puesto quedó en manos del local George Russel y en la tercera posición quedó el también inglés Lewis Hamilton.