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Mundial 2026

Francia venció al Paraguay de Alfaro y se clasificó a los cuartos de final

Deberá enfrentarse ante Marruecos quien goleo a Canadá por 3-0.

Por redacción
| Hace 2 horas
El gol del triunfo se lo dio Kylian Mbappé mediante los 12 pasos, a los 21 del segundo tiempo. Todo el equipo mantuvo la intención de marcar la diferencia. Foto: NA.

El gol del triunfo se lo dio Kylian Mbappé mediante los 12 pasos, a los 21 del segundo tiempo, luego de un penal hecho por diego Gómez hacia Désiré Doué ene l encuentro que se disputó en Lincoln Financial Field (Philadelphia). 

 


El primer tiempo fue puramente estratégico por parte de ambos, desde Francia con la posesión de pelota e intentando con situaciones que no terminaban de concretarse, mientras que del lado paraguayo salió a la cancha con esquema defensivo y muy cerrado pero para salir de contra.

 


A los 16 Olise puso un pelotazo largo para Mbappé pero no llego a controlar bien, terminando en saque de arco, minutos más tarde un centro de Dembélé y Kylian pifia el cabezazo, sumado al remate de Rabiot por arriba del arco.

 


En el segundo tiempo Rabiot volvió a intentar con un remate parecido desde una distancia y el mismo resultado, por encima del arco de Orlando Gil.

 


Recién a los 21 Désiré Doué encaró en el medio del área entre 4, Diego Gómez lo cruza haciendo caer al francés, la jugada siguió, pero desde el VAR llamarón al árbitro, Ilgiz Tantashev, quien la fue a revisar y convalido la falta, brindando el penal que Kylian Mbappé colocó para abrir el marcador con el único gol del encuentro.

 


Con el pitazo final, Francia se clasificó a los cuartos de final donde enfrentará a Marruecos quien le ganó por 3-0 a Canadá, con doblete de goles por parte de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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