Francia impuso su jerarquía en la primera fecha y derrotó a Senegal

Francia debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Senegal en el Mundial 2026 y confirmó su condición de candidata en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Aunque no mostró su mejor versión, el conjunto francés fue más regular, controló gran parte del encuentro y terminó imponiendo su jerarquía ante un rival que también generó peligro.



Senegal plantó batalla desde el inicio y sostuvo la igualdad durante buena parte del partido, pero Francia encontró la diferencia en el complemento.



Michael Olise, una de las figuras de la noche, asistió a Kylian Mbappé para la apertura del marcador. El capitán francés, que minutos antes había reclamado un penal por una falta de Sadio Mané, definió con sutileza ante la salida de Édouard Mendy para establecer el 1-0.



La ventaja le dio tranquilidad a "Les Bleus", que ampliaron diferencias a través de Bradley Barcola. El delantero ingresó desde el banco y apenas dos minutos después marcó el 2-0 con una definición por encima del arquero.



Ibrahim Mbayé descontó para Senegal cerca del cierre y le puso suspenso al resultado, pero Mbappé apareció nuevamente para sentenciar la historia. Con una gran definición, firmó su doblete y selló el definitivo 3-1.



Francia sumó así sus primeros tres puntos en el Grupo I. El próximo lunes enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse frente a Noruega.



Agencia Noticias Argentinas.

