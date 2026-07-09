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Mundial 2026

Francia venció a Marruecos y es semifinalista

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé convirtieron los goles y esperan a España o Bélgica como próximo rival.

Por redacción
| Hace 2 horas
Kylian Mbappé. Foto: NA/Xinhua.

Francia le ganó con autoridad a Marruecos por 2 a 0 en el Boston Stadium y es el primer semifinalista del Mundial 2026.

 


Con los goles de Kylian Mbappé a los 15 minutos del segundo tiempo y Ousmane Dembélé a los 21, Francia no pasó sobresaltos ante el equipo africano y jugará una de las semifinales ante España o Bélgica.

 


El equipo de Didier Deschamps fue ampliamente superior durante los 90 minutos y sacó boleto a las semifinales sin sufrir sobresaltos, en una actuación que dejó en claro la diferencia entre ambos seleccionados.

 


El conjunto francés manejó la posesión desde el arranque y encontró espacios ante un Marruecos que, a diferencia de otros encuentros, apostó por replegarse y esperar. Aunque Kylian Mbappé desperdició un penal en la primera mitad, Francia nunca perdió el control del partido y siguió generando situaciones frente al arco defendido por Yassine Bono, una de las pocas figuras del equipo africano.

 


En el complemento llegó el golpe definitivo. Mbappé abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área tras una recuperación alta, mientras que Ousmane Dembélé sentenció el encuentro aprovechando un rápido contraataque para establecer el 2-0.

 


NA/Diario Panorama.

 

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