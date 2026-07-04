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Fórmula 1

Mala jornada de Colapinto en Inglaterra

Un despiste en la Qualy 1 determinó la suerte del argentino, quien largará desde el fondo el domingo. En la carrera Sprint no pudo sumar puntos y terminó en la 12 posición. 

Por redacción
| Hace 4 horas

En la posición 12 en la carrera sprint y eliminado en el primer corte de la qualy, Franco Colapinto tuvo un sábado muy complicado en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El argentino largará en la posición 19 en la carrera del domingo.

 

 

El representante de Alpine tuvo una decepcionante actuación durante todo el fin de semana, que coronó, por ahora, con un despiste en la qualy 1 para la carrera final y su consecuente eliminación. Es por eso que en la carrera final largará solo delante del mexicano Sergio “Checo” Pérez y de los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso.

 

 

Por la mañana del sábado, Colapinto había tenido una actuación también regular en la carrera Sprint, donde no pudo sumar puntos y quedó en la 12 posición, detrás de su compañero de equipo Peter Gasly.

 

 

 

 

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