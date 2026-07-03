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SAN LUIS - Viernes 03 de Julio de 2026

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Pretemporada

Con un doblete de Driussi, River empató con Flamengo

El “Millonario” se prepara para el Torneo Clausura 2026 en Portugal.

Por redacción
| Hace 2 horas

El River de Coudet  empató 2-2 con Flamengo de Brasil en un amistoso de pretemporada que disputaron en la tarde de este viernes, en el estadio do Algarve de Portugal, a dos semanas del reinicio de la competencia para el club argentino.

 

Para el “Millonario” convirtió un doblete el delantero Sebastián Driussi, con tantos a los ocho y 38 minutos del primer tiempo, mientras que los atacantes Samuel Lino y Bruno Henrique habían conseguido la remontada parcial, a los 30 y 33 de la primera mitad.

 

El equipo argentino se puso en ventaja luego de una recuperación en el área rival y un rápido remate de Driussi, aunque el “Mengao” pudo remontar luego de un disparo desde afuera del área de Lino y un posterior remate de media vuelta de Bruno Henrique, tras un contraataque por el costado izquierdo.

 

La igualdad final llegó a los 38 minutos, cuando el “9” del equipo que dirige Eduardo Coudet recibió un centro atrás desde la derecha y definió de primera al gol.

 

Ambos planteles estuvieron algo diezmados por la disputa del Mundial 2026, y River aprovechó la oportunidad para ubicar desde el principio a dos de sus últimos refuerzos, el defensor Giovanni González y el mediocampista Mauro Arambarri, además de comenzar a darle forma a un primer equipo bastante renovado y darle oportunidades a algunos juveniles.

 

Con el amistoso, los dirigidos por Coudet cerraron la parte europea de la pretemporada y ya se disponen a regresar a Buenos Aires para retomar la temporada, con un primer duelo ante Aldosivi, por los 16avos de final de la Copa Argentina, el 17 de julio a las 18:00.

 

Además, su regreso al torneo local se dará el sábado 25 de julio, a las 19:15, cuando tenga que medirse con Barracas Central en el estadio Monumental, luego de un Apertura de final traumático: llegó hasta la final e incluso estuvo en ventaja hasta cinco minutos antes del final del tiempo reglamentario, aunque perdió por 3-2 con Belgrano luego de un doblete del delantero Nicolás “Uvita” Fernández, que le dio el primer título de su historia a los cordobeses.

 

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