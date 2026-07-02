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La península ibérica, atenta a lo que pasa en Estados Unidos y Canadá

España juega a las 16 contra Austria y si gana enfrentará en la siguiente ronda al ganador de Portugal y Croacia. Duelo de estilos europeos en una jornada que termina con Suiza y Ghana. 

Por redacción
| Hace 3 horas

España, uno de los grandes candidatos de la Copa del Mundo, enfrentará el jueves 2 de julio una parada compleja contra Austria, en un duelo de europeos y de estilos que se jugará a las 16 en Los Ángeles. La circulación y la posesión del conjunto español chocará con la fiereza austríaca en un partido cuyo ganador tendrá que esperar rival de otro encuentro que se disputará en la jornada.

 

 

Será nada y nada menos que el que enfrente en Toronto a partir de las 20 a Portugal y Croacia, en otro duelo de selecciones del Viejo Continente que también tienen estilos diversos y del que puede salir un buen partido. En principio, saldrá de allí el rival del ganador anterior y muchos ya especulan con un posible choque de Octavos entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo.

 

 

La jornada se cerrará pasada la medianoche argentina con el duelo entre Suiza y Argelia, de donde saldrá el rival del encuentro que el viernes disputarán Colombia y Ghana.

 

 

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