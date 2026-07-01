Congo aguantó hasta que Kane se encendió y lo dio vuelta

Inglaterra sufrió más de la cuenta, pero terminó por imponer su jerarquía para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo derrotó 2-1 a República del Congo y ahora se cruzará con México, en un partido de peso de los octavos de final.

El equipo africano sorprendió desde el comienzo del encuentro por medio de Brian Cipenga, quien abrió el marcador y puso en ventaja a los de remera celetes. De esa manera, la ilusión se alimentó.

Sin embargo, cuando el tiempo comenzaba a jugar en contra de los ingleses, apareció su capitán y máximo referente. Harry Kane anotó por duplicado sobre el cierre del encuentro y dio vuelta el resultado para sellar la clasificación de Inglaterra.

El primer gol –del empate- fue un cabezazo que ejecutó en el área cuando faltaban 15 minutos para terminar el partido y los equipos recién habían regresado de la pausa de hidratación. Diez minutos más tarde, el capitán inglés volvió a marcar para cerrar el resultado.

Con el triunfo, el conjunto europeo dejó atrás un partido que se le presentó muy complicado y se instaló en los octavos de final, donde tendrá como próximo rival al seleccionado de México.