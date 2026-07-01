  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Miércoles 01 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Miércoles 01 de Julio de 2026

EN VIVO

Clasificó a octavos

México superó sin mayores problemas a Ecuador

 El equipo norteamericano se medirá con el ganador entre Inglaterra y RD Congo.

Por redacción
| Hace 3 horas

La selección de México sorprendió a Ecuador, lo aplastó en un gran primer tiempo y se dedicó a defender la ventaja en el segundo, para imponerse por 2 a 0 y acceder a los octavos de final del Mundial 2026.

 

En un encuentro que disputó como local en el estadio Azteca, el conjunto norteamericano ganó con tantos de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 21 y 30 minutos de la primera etapa.

 

Además, la selección ecuatoriana terminó el partido con 10 hombres, por la expulsión directa del defensor Piero Hincapié, en el tercer minuto de descuento de la segunda mitad.

 

El triunfo ratifica el gran momento que vive el seleccionado que dirige Javier Aguirre en su tercera Copa del Mundo como anfitrión, en la que aún no recibió goles y ya aseguró el pase a los octavos de final.

 

Así, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista.

 

Su próximo rival será el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles primero de julio a las 13:00, en un duelo pactado para disputarse el domingo 5 de julio a las 21:00 (ambos en horario argentino).

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo