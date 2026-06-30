Noruega venció a Costa de Marfil y ahora va por Brasil
El equipo europeo se impuso por 2 a 1 y pasó de ronda en Dallas.
Por redacción
| Hace 1 hora
Noruego, con un trabajado trámite, venció por 2 a 1 a Costa de Marfil y se metió en octavos de final, en donde enfrentará a Brasil.
Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían descontado a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.
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