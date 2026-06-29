Lucas y Tomás Villegas establecieron en Colombia otra marca histórica

Los hermanos Lucas y Tomás Villegas ‘vuelan alto’ entre los mejores atletas de América. El pasado fin de semana consiguieron un nuevo hito para el deporte argentino, debido a que la cuarteta que integraron con Juan Ignacio Ciampitti y Daniel Londero superó la plusmarca nacional absoluta de la posta 4x100 metros llanos con un tiempo de 39 segundos 18 décimas.

El equipo argentino “dio un verdadero espectáculo de sincronización, potencia y velocidad. Con este registro superlativo, los chicos bajaron los 39” 34 que ellos mismos habían establecido hace unas semanas atrás en el Campeonato Iberoamericano en Lima (Perú), ratificando su extraordinario presente y el crecimiento a pasos agigantados del recambio de la velocidad argentina”, destacó en su cuenta de Instagram la Confederación Argentina.



Con esta histórica marca, la Posta 4x100 culminó en la 5° posición de la clasificación final de América, “batallando palmo a palmo en una final de nivel mundial ante las máximas potencias del continente”.



Además de participar en la prueba de relevos, Lucas y Tomás corrieron en el desafío de los 100 metros llanos, con viento en contra. Se conformaron cuatro series, en la segunda Lucas finalizó en el cuarto puesto con 10” 44 y en la tercera, Tomás también fue cuarto parando los relojes en 10”40. Al clasificar los tres primeros de cada serie, no pudieron ser de la partida en la final.

Con la intervención en el Primer Panamericano de Mayores, los atletas villamercedinos cumplieron otro de los grandes objetivos trazados para el 2026. “En Medellín, Colombia, Lucas y Tomás tuvieron un excelente desempeño ya que tuvieron que medirse con los mejores atletas panamericanos y, sellaron un nuevo record argentino en la Posta 4x100”, destacó en entrenador Mario Quiroga.

Próximas participaciones

- 25,26/7 Campeonato Nacional U23, en Tigre (Bs As)

- ⁠8,9/8 Campeonato nacional de mayores, en Rosario

- ⁠28 al 30/8 Campeonato sudamericano U23, Santa Fe

- ⁠22 al 25/9 Juegos ODESUR, Santa Fe