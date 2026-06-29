Brasil jugó un rato, logró un triunfo agónico y ya está en octavos
Japón golpeó primero pero en el complemento, el equipo de Carlo Ancelotti lo dio vuelta. El segundo gol fue en la prórroga de cinco minutos. Costa de Marfil o Noruega, su próximo rival.
Brasil venció agónicamente a Japón por 2-1, en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. De esa manera logró la clasificación a los octavos de final y estar entre los 16 mejores del certamen.
Los goles del encuentro que se disputó en el Estadio Houston, los marcaron Casemiro a los 10 minutos y Gabriel Martinelli a los 49 del segundo tiempo, mientras que Kaishu Sano, a los 29 del primer tiempo había abierto el marcador.
De trámite parejo y con dominio cambiante, el partido dejó a los dirigidos por Carlo Ancelotti en la próxima instancia de la Copa del Mundo donde jugará con el ganador del partido que el martes disputarán Costa de Marfil y Noruega.
Más Noticias