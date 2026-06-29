Brasil jugó un rato, logró un triunfo agónico y ya está en octavos

Brasil venció agónicamente a Japón por 2-1, en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. De esa manera logró la clasificación a los octavos de final y estar entre los 16 mejores del certamen.

Los goles del encuentro que se disputó en el Estadio Houston, los marcaron Casemiro a los 10 minutos y Gabriel Martinelli a los 49 del segundo tiempo, mientras que Kaishu Sano, a los 29 del primer tiempo había abierto el marcador.

De trámite parejo y con dominio cambiante, el partido dejó a los dirigidos por Carlo Ancelotti en la próxima instancia de la Copa del Mundo donde jugará con el ganador del partido que el martes disputarán Costa de Marfil y Noruega.