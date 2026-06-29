Lautaro Ríos, el ciclista que participará de la temporada de ruta en España

Si en los últimos tiempos los resultados sorprendentes de la ciclista María Paz Peralta cambiaron la vida familiar, en los próximos tres meses en la casa del barrio El faro 1 habrá una cama vacía. Lautaro Ríos, hermano mayor de la joven deportista, inicia una experiencia especial que lo llevará a Vigo, en España, para participar de la exigente temporada de ruta.

Lautaro fue la fuente de inspiración para que su hermana se dedicara al ciclismo. De hecho, María Paz lo reconoció en varias de las muchas entrevistas que le hicieron en los últimos tiempos. Por ir a ver a correr al joven, ella se decidió por la bicicleta.

Por ende, Ríos tiene una carrera muy interesante en el ciclismo provincial que tendrá una nueva etapa a su regreso de su participación en Europa con el Team Oiense, el equipo que lo convocó para la temporada que incluye carreras en la Copa de España y en el campeonato portugués.

Lautraro correrá en la categoría sub 23 para el conjunto español que tiene a cuatro corredores locales y dos colombianos en su plantel. Por un tiempo, Ríos tendrá que dejar su carrera de profesorado de Educación Física, de la que ya cursó tres años. “Hizo mucho sacrificio para llegar a estar allá”, dicen en su familia.

La partida de Lautaro a tierras españolas será este martes 30 de junio, cuando dejará San Luis para hacer escala en Buenos Aires y desde allí partir a Madrid, para luego hacer punto final en Vigo, donde lo esperarán representantes del equipo.

Además de retomar sus estudios, cuando regrese, en octubre, Lautaro tiene el plan de seguir corriendo en la provincia, aunque sabe que la puerta europea que abre le dará la posibilidad de regresar el año que viene, acaso para hacer una temporada más extensa. Como sea, el viaje de Ríos es el final de un largo tiempo de esfuerzo y preparación.

Como María Paz, el ciclista puntano es preparado por Sebastián Donadío, uno de los entrenadores más prestigiosos del país, aunque en San Luis es Daniel Godoy quien está en el día a día de los hermanos que hacen que el ciclismo puntano tenga proyección internacional.