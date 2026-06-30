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Mundial 2026

Francia superó 3-0 a Suecia

El triunfo le da la clasificación. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Selección de Francia. Foto: NA.

La Selección de Francia generó un sinfín de situaciones de peligro y se impuso por 3-0 ante su par sueco para acceder a los octavos de final del Mundial 2026.

 


El combinado que dirige Didier Deschamps ganó con un doblete del delantero Kylian Mbappé, que alcanzó los 18 goles en Mundiales al marcar a los 45 del primero y 28 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Bradley Barcola convirtió en el séptimo minuto del complemento.

 


El triunfo le da la clasificación a un elenco francés que busca llegar a la final de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, fue campeón en 2018 y subcampeón de la Selección argentina en Qatar 2022, y se medirá con la Selección paraguaya del DT argentino Gustavo Alfaro, por un lugar en cuartos de final.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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