Francia superó 3-0 a Suecia

La Selección de Francia generó un sinfín de situaciones de peligro y se impuso por 3-0 ante su par sueco para acceder a los octavos de final del Mundial 2026.



El combinado que dirige Didier Deschamps ganó con un doblete del delantero Kylian Mbappé, que alcanzó los 18 goles en Mundiales al marcar a los 45 del primero y 28 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Bradley Barcola convirtió en el séptimo minuto del complemento.



El triunfo le da la clasificación a un elenco francés que busca llegar a la final de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva, fue campeón en 2018 y subcampeón de la Selección argentina en Qatar 2022, y se medirá con la Selección paraguaya del DT argentino Gustavo Alfaro, por un lugar en cuartos de final.

Agencia Noticias Argentinas.

