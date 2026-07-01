A los 14 años, una jugadora de San Luis FC fue nuevamente convocada a la Selección

Hace dos fechas, Emeremy Dela Hanty, la talentosa volante de solo 14 años de San Luis Fútbol Club, hizo el gol con que el equipo puntano empató un duro partido con Lanús, de visitante. Había ingresado pocos minutos antes con su equipo abajo en el marcador y con su derechazo marcó su primer tanto en Primera.

Las alegrías para la joven salteña que hace años milita en el club puntano, con inferiores realizadas aquí, continuaron esta semana con una nueva citación a la Selección femenina de fútbol Sub-17/Sub-20, una costumbre que Emeremy repite desde hace un tiempo.

La futbolista debutó en primera división durante este torneo, en el partido ante Banfield, y aunque no fue convocada para el último encuentro ante Boca, es parte de un plantel muy competitivo que incentiva su crecimiento. En el club destacan su técnica, su velocidad, su agilidad y su poder de desequilibrio.

La próxima fecha de San Luis FC será contra Ferro Carril Oeste, en Caballito.