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Tres partidos calientes en 16avos de final

Inglaterra y República del Congo definen el rival de México. Bélgica y Senegal juegan un partido abierto y Estados Unidos tratará de hacer historia en su casa ante Bosnia. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Los 16avos de final siguen a pleno en la Copa del mundo y julio comienza con tres partidos que prometen la adrenalina y el dramatismo de la instancia definitoria. 

 

 

Aunque a simple vista algunos de los encuentros no tienen el atractivo ni la paridad de otros que se disputaron por la misma fase, un partido eliminatorio de Mundial es siempre un  momento para tener en cuenta. 

 

 

La acción comenzar a las 13 con la presentación de Inglaterra, claro favorito ante República Democrática del Congo en busca del rival de México, que el martes eliminó a Ecuador. 

 

 

A las 17 será el turno de Bélgica y Senegal, que disputarán un encuentro de que surgirá el rival en octavos del partido que a partir de las 21:00 animarán el local Estados Unidos contra Bosnia.

 

 

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