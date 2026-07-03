Argentina inicia los mano a mano ante una sorpresiva Cabo Verde

A pocas horas del encuentro entre la Selección argentina y su par de Cabo Verde, en el que el representativo nacional hará su estreno absoluto en la instancia de dieciseisavos de final en un Mundial, algunos futbolistas parten con grandes posibilidades de ser titulares.

Entre los que muy probablemente integrarán el equipo titular se encuentran el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el defensor Lisandro Martínez, el trío de mediocampistas que ganó el Mundial de Qatar 2022 y el astro Lionel Messi.

En el arco no quedan dudas de que estará el “Dibu” Martínez. El guardameta del Aston Villa inglés viene de no poder disputar los amistosos previos al Mundial por encontrarse con la mano derecha enyesada (sufrió una fractura menor en el dedo anular derecho algunas semanas antes de la Copa del Mundo), pero no tuvo problemas para atajar en la fase de grupos.

Además, el guardameta tuvo que jugar en los tres partidos anteriores con una férula que le inmovilizaba el dedo mencionado, que le daba mayor protección a pesar de la incomodidad producida. “Sentía el guante flojo”, llegó a mencionar el arquero, que espera poder atajar sin la misma ante Cabo Verde.

Quien se erige como titular por el costado derecho de la defensa es el lateral Nahuel Molina, que tiene la pulseada ganada ante Gonzalo Montiel pero se le sumó un nuevo competidor: Exequiel Palacios, originalmente mediocampista.

El jugador surgido de las inferiores de River fue colocado en el puesto del “4” por Scaloni ante Jordania en búsqueda de no correr riesgos físicos con sus laterales derechos naturales, que llegaron lesionados al inicio del Mundial. Aunque no sufrió el partido, se lo notó con cierta incomodidad y tuvo problemas para hacer la banda, por lo que su reposicionamiento quedaría en un experimento del pasado.

Con Lisandro Martínez cada vez más asentado como el “6” de la Selección, en el puesto del marcador central derecho será de “Cuti” Romero, que es muy bien considerado por el DT pero vuelve de una lesión.

En el puesto del marcador lateral izquierdo será ocupado por Facundo Medina.

En el mediocampo, tres nombres son irremplazables: Rodrigo De Paul, actualmente tirado a la banda derecha; Alexis Mac Allister, que arranca algunos metros más atrás que en su gran Mundial 2022; y Enzo Fernández, con mayor libertad de movimiento.

El puesto del cuarto volante es de Thiago Almada, que puede desempeñarse tanto por la banda izquierda como de enlace y está teniendo una Copa del Mundo de menor a mayor.

A pesar de alguna duda sobre su estado físico en la previa del Mundial, el astro Lionel Messi demuestra que tiene una vigencia inhumana y, con cinco goles en tres partidos, es insustituible en el rol de mediapunta, aunque con su clásica libertad para buscar huecos en todo el frente de ataque y aparecer tanto por las bandas como en la punta del ataque.

Su acompañante será Lautaro Martínez.