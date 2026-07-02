España derrotó a Austria y se metió en octavos de final

España, sin problemas, goleó por 3 a 0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en donde esperará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Con un doblete de Mikel Oyarzabal a los 36 minutos del primer tiempo y a los 44 del complemento, y otro tanto de Pedro Porro a los 21 del segundo tiempo, España pasó sin problemas ante un rival que no tuvo ideas.