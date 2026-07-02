River busca goles y se aseguró el regreso de Santos Borré

River Plate alcanzó un acuerdo total con Inter de Porto Alegre y concretó el regreso del atacante Rafael Santos Borré, quien volverá a vestir la camiseta del club cinco años después de su salida.

El delantero colombiano viajará en las próximas horas a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar un contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, dando inicio a su segundo ciclo en Núñez.

La operación se cerró en 2,5 millones de dólares por el pase, aunque el desembolso total rondará los 2,7 millones entre todos los conceptos.

Además, Borré aceptó una rebaja salarial para facilitar su regreso, por lo que la negociación avanzó con rapidez luego del llamado de Eduardo Coudet, quien ya lo dirigió en Inter y lo convenció de volver tras las complicaciones para incorporar a Giovanni Simeone.

El atacante, de 30 años, permanecerá en Buenos Aires hasta el regreso del plantel, que realiza la pretemporada en Alicante, y se espera que se incorpore durante el fin de semana o a comienzos de la próxima semana.

El colombiano será el quinto refuerzo de River, que ya sumó a Giovanni González y Lucas Beltrán, mientras continúa buscando cerrar la llegada de Ángel Correa.

Para inscribir al colombiano, River deberá liberar un cupo de extranjero y los candidatos a salir son Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña, quienes no serían tenidos en cuenta por Coudet.

Borré dejó una huella importante en su primera etapa entre 2017 y 2021, con 55 goles en 149 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo.

El delantero fue una pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018, aunque no disputó la final ante Boca por suspensión; su mejor temporada fue la 2019/20, con 18 tantos en 36 encuentros.

Tras marcharse libre en 2021 por no concretarse la compra de la parte de su pase perteneciente al Atlético de Madrid, continuó su carrera en Eintracht Frankfurt, Werder Bremen e Inter de Porto Alegre.

En el conjunto brasileño disputó 104 partidos, convirtió 28 goles y repartió nueve asistencias, mientras que bajo las órdenes de Coudet jugó 10 encuentros, con tres tantos y una asistencia, y en 2026 acumuló 28 presentaciones y nueve goles.

A lo largo de su carrera registra 501 partidos y 138 goles, distribuidos entre Deportivo Cali, Villarreal, River, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Inter de Porto Alegre y la selección de Colombia.