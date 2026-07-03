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Se cierran los 16avos

¿Qué otros partidos hay hoy viernes 3 de julio?

Además de Argentina - Cabo Verde, otros dos encuentros cierran la fase de 16avos de final y se determinan los 16 mejores equipos del torneo. Australia y Egipto definen el posible rival de La Scaloneta y Colombia se juega todo ante Ghana. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Aunque la atención de todo el país está puesta en el partido que a las 19 Argentina jugará contra Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo, otros dos encuentros completarán el cuadro de la siguiente fase, que comenzará a jugarse el sábado 4.

 

 

Uno de ellos es particularmente importante para la selección de Lionel Scaloni ya que de allí saldrá el rival en la próxima rueda, siempre y cuando la albiceleste se imponga al equipo sensación del torneo.

 

 

En rigor, Australia y Egipto jugarán antes que Argentina, por lo que los nacionales saldrán a la cancha con la información de quién sería su próximo escollo. Oceánicos y africanos jugarán a las 16, con un pronóstico muy cerrado.

 

 

Para terminar la jornada, hay otro encuentro que promete emociones y algo de cercanía con los argentinos. Colombia, a las 22:30, saldrá a la cancha para medirse con el fornido Ghana y en busca del rival de Suiza en Octavos.

 

 

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